Małgorzata Maier z Big Brothera - historia

Małgorzata Maier była jedną z najważniejszych postaci pierwszej edycji "Big Brothera". Urodziła się 27 listopada 1966 roku w Chełmnie. Kiedy w wieku 34 lat weszła do Domu Wielkiego Brata, zyskała ogromną sympatię widzów, co pozwoliło jej dotrzeć do finału i zająć trzecie miejsce, przegrywając jedynie z Januszem Dzięciołem i Manuelą Michalak. Aktualnie ma 57 lat.

Po zakończeniu programu, życie Małgorzaty Maier bardzo się zmieniło. Popularność uczestników show nieco ją przytłoczyła. Była rozpoznawana na ulicach, proszono ją o autografy i zdjęcia, a tłumy fanów gromadziły się pod jej oknami. Początkowo było to miłe. Z czasem zrobiło się uciążliwe.