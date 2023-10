Takie są kobiety, a tacy mężczyźni! Poznaj podstawowe różnice!

"Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - o co właściwie chodzi?

Powiedzenie "Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" pochodzi od bestsellerowej książki autorstwa Johna Graya z 1992 roku, zatytułowanej "Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" (oryginalny tytuł: "Men Are from Mars, Women Are from Venus"). Książka ta stała się bardzo popularna na całym świecie, a autor użył tytułu, by podkreślić różnice w sposobie myślenia i zachowania między mężczyznami a kobietami. Według autora, kobiety i mężczyźni mają różne potrzeby i preferencje, a zrozumienie tych różnic może pomóc w budowaniu zdrowszych i bardziej zadowalających relacji między nimi. Powiedzenie stało się popularnym skrótem i zostało często cytowane jako odniesienie do tych różnic.