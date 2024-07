Takie są najgorsze szkoły podstawowe w Wielkopolsce! Tu uczniowie najsłabiej zdali egzamin ósmoklasisty w 2024 roku. Sprawdź ranking

Matematyka i angielski. Co było najtrudniejsze?

Wielkopolscy uczniowie poniżej średniej kraju

3 lipca CKE ogłosiła wyniki egzaminów ósmoklasisty. Wielkopolscy uczniowie wypadli gorzej niż średnia kraju. Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 19 310 uczniów, matematykę zdawało 19 301, a języki obce 19 309. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 57 proc. punktów możliwych do zdobycia (średnia kraju 61 proc.) . Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 49 proc. punktów możliwych do zdobycia (średnia kraju 52 proc.) . Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 12. Sprawdzało umiejętność znajdowania danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 64 proc. punktów możliwych do zdobycia (średnia kraju 66 proc.) . Uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych – 83 proc.. Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 5., sprawdzające znajomość funkcji językowych. Zadanie wymagało wybrania właściwej reakcji na każdą z sytuacji opisanych w języku polskim.

Wieś kontra miasto. Jak wypadły mniejsze miejscowości?

Średnia kraju jeśli chodzi o język polski na wsiach wynosi 60 proc., w przypadku miast do 20 tysięcy jest to 56 proc. Najlepiej egzamin zdały dzieci z miast powyżej 100 tysięcy - 65 proc. W przypadku matematyki najwyższy wyniki odnotowali ósmoklasiści z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców - 60 proc. Najgorzej poradzili sobie ci z miast do 20 tysięcy mieszkańców - 45 proc.