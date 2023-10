Takie są największe gminy w powiecie poznańskim. Każda z nich ma ponad 100 km²! Mieszkasz tu? Mamy ranking

Powiat poznański jest położony w zachodniej Polsce, w centralnej części województwa wielkopolskiego. Tworzy go 17 gmin otaczających miasto Poznań. Jest to największy pod względem powierzchni powiat w województwie wielkopolskim. Ma 1900 km². To także powiat ziemski o najwyższej liczbie ludności w Polsce – około 400 tys. mieszkańców (dane 31 grudnia 2019 r.). Spośród wielkopolskich powiatów (nie wliczając miast na prawach powiatu) wyróżnia go także najwyższa gęstość zaludnienia na 1 km² – około 210 osób. Powiat został utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej.

Siedzibą władz powiatu jest Poznań, który jest oddzielnym miastem na prawach powiatu i nie wchodzi tym samym w skład powiatu poznańskiego.