Takie są oznaki, że masz anemię. Dieta, objawy, przyczyny. Co jeść przy niedoborze żelaza? Takie produkty mają najwięcej żelaza

Anemia: co to?

Anemia: co to?

Anemia, czyli niedokrwistość , to choroba, która może mieć różne podłoża. Najczęściej jednak powodem jej występowania jest niedobór żelaza w organizmie . Taki problem znacznie częściej występują u kobiet niż u mężczyzn, ponieważ tracą one wiele krwi podczas menstruacji.

Jakie wyniki zrobić przy anemii?

Podstawowym badaniem jest oczywiście morfologia krwi . Dostarczy ona informacji na temat ilości hemoglobiny, wielkości i liczby erytrocytów oraz poziomu hematokrytu. By doprecyzować przyczynę niedokrwistości, warto też wykonać inne wyniki.

Przyczyny anemii

Dieta na zdrowe oczy. Co jeść, by mieć dobry wzrok? Oto najlepsze produkty!

Objawy anemii

Nie wszystko można mrozić. Jakich produktów nie wolno wkładać do zamrażarki?

Anemia: dieta, leczenie

By pokonać anemię, należy jak największą uwagę poświęcić swojej diecie. Za pomocą jedzenia najprościej można dostarczyć organizmowi niezbędną ilość żelaza. Choć, lepiej wchłania się żelazo z produktów pochodzenia zwierzęcego, to wegetarianie i weganie także mogą nadrobić braki żelaza za pomocą składników roślinnych.

Komponując swoją dietę, trzeba zwracać uwagę na jej zbilansowanie i różnorodność. Co więcej, produkty bogate w witaminę C sprzyjają wchłanianiu żelaza, dlatego takie składniki jak: truskawki, czarne porzeczki, cytrusy, pomidory, kiszonki czy natkę pietruszki warto włączyć do swojego codziennego menu.