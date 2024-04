Takie są skuteczne triki, aby poznać czy truskawka jest smaczna OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Truskawki to jedne z najlepszych owoców. Słodkie, soczyste, idealnie orzeźwiają nadają się do deserów, kompotów, a najlepiej smakują jako przekąska bez dodatków. Trafić na smaczne truskawki poza sezonem bywa trudno, dlatego mamy dla Was ściągę, jak wybrać truskawki, aby były smaczne. Oto kilka porad.