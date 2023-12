Takie są skutki jedzenia śledzi! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz te ryby. Są zdrowe? Sprawdź

Charakterystyka i historia śledzia bałtyckiego

Śledzie żyją w ławicach i odżywiają się planktonem, czyli drobnymi skorupiakami i larwami ryb, unoszącymi się w toni wodnej. W poszukiwaniu pokarmu potrafią pokonywać bardzo duże odległości. Rocznie z Bałtyku wyławia się ok. 213 tys. ton śledzia bałtyckiego.

To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną. Zaskakujące skutki

Śledzie stały się popularne jeszcze w czasach średniowiecza. Konserwowane w soli zachowywały swoją świeżość i smak przez wiele tygodni. Z czasem śledzie stały się najchętniej kupowaną rybą w naszym kraju. Statystyczny Polak zjada rocznie ok. 2,7 kg śledzi pod różną postacią.

Certyfikowany śledź bałtycki

Wybierając śledzia, zwróć uwagę uwagę na to, aby był z certyfikowanego rybołówstwa. Niestety przy masowych połowach łapane są również zagrożone gatunki ssaków morskich, żółwi oraz ptaków.

Prosty dodatek do ziemniaków. Poznaj przepis na gzik jak z Wielkopolski

Śledzie - kaloryczność

Mięso śledzia jest stosunkowo niskiej kaloryczności, ponieważ stugramowa porcja jest źródłem ok. 160 kcal. Energetyczność zależna jest przede wszystkim od użytych dodatków. Solony śledź w 100 g zawiera ok. 200 kcal, natomiast w takiej samej porcji, z dodatkiem oleju – ok. 300 kcal.