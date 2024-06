Takie są skutki odwodnienia organizmu. Czy kawa i herbata odwadniają? Sprawdź!

Woda, pomimo że nie dostarcza kalorii, jest niezbędna do życia: wspomaganie trawienie i wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii, reguluje temperaturę ciała, nawilża błony śluzowe, zapewnia ruchomość stawom. Jednym z elementów zdrowego żywienia, które prowadzi do dobrego stanu zdrowia, jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Jego brak skutkuje odwodnieniem.

Ile trzeba pić wody?

To się dzieje w organizmie, gdy pijesz za mało wody

Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Organizm dziecka zawiera więcej płynów niż osoby dorosłe. U niemowląt może szybko dojść do odwodnienia na skutek działania za wysokiej temperatury, biegunek czy nieodpowiedniego żywienia. Małe dzieci mogą mieć trudności w wyrażaniu pragnienia. Z kolei osoby starsze mają zaburzone odczuwanie pragnienia. Dochodzi też u nich do świadomego ograniczania spożycia płynów (przez unieruchomienie lub w celu uniknięcia bólu). Negatywne skutki niedostatecznego spożycia wody w stosunku do zapotrzebowania są odczuwalne i widoczne dość szybko.

Czy kawa i herbata odwadniają?

Jest to często powtarzany mit. Działanie moczopędne herbaty i kawy wynika z zawartości kofeiny. Kofeina może zwiększać wydalanie moczu krótko po spożyciu napoju, więc jej działanie jest krótkotrwałe. Umiarkowane spożywanie (do 300–400 mg kofeiny dziennie) napojów kofeinowych nie odwadnia. Oznacza to, że spożycie do 4 filiżanek parzonej kawy dziennie nie zmienia stanu nawodnienia.