Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto ważne zalecenia ekspertów od zdrowia! OPRAC.: Grzegorz Szkiłądź

Czy istnieje bezpieczna ilość wypijanego alkoholu, która nie wiąże się ryzykiem uzależnienia? Według Światowej Organizacji Zdrowia standardowa porcja czystego alkoholu to 250 mililitrów piwa o mocy 5 proc. W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo.Czytaj dalej ---> Pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.