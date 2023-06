Takie wakacje mieli Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Wiemy, ile kosztowały! - zdjęcia [22.06.2023]

Ania i Grzegorz Bardowscy na wakacjach

Ania i Grzegorz Bardowscy postanowili wyjechać na wakacje już w czerwcu, jeszcze przed żniwami. Zdecydowali się na Wyspy Kanaryjskie. Pojechali całą rodziną. Wybrali wyspę Fuerteventura. Tutaj mieszkali i korzystali z uroków tego niezwykłego miejsca.

Fuerteventura to należąca do Hiszpanii wyspa będąca częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. Leży najbliżej północno-zachodnich wybrzeży Afryki, a dokładnie - Sahary Zachodniej i Maroka. To jedno z ulubionych miejsc turystów wypoczywających na Wyspach Kanaryjskich.