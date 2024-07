Takiego Poznania już nie ma. Tak wyglądało miasto w 2010 roku. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Dużo się zmieniło? Katarzyna Kulik-Libuda

Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 14 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 14 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma.