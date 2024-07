Takiego transferu jeszcze nie było! Do Warty Poznań dołączył były reprezentant Polski. Kacper Michalski podpisał kontrakt

- Kacper to kolejny zawodnik , który ma stanowić o sile naszej drużyny w nowym sezonie. Pasuje do Warty Poznań nie tylko profilem piłkarskim , ale także charakterologicznie. Znam Kacpra jeszcze z czasów, kiedy występował w Wigrach Suwałki i jestem przekonany, że wydatnie pomoże nam w walce o punkty. Dlatego też cieszę się, że wybrał naszą ofertę – mówi Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Warty Poznań.

Nowy warciarz jest byłym reprezentantem Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych. W sezonie 2018/19 regularnie występował w kadrze do lat 19 (łącznie 8 gier, m.in. w eliminacjach do mistrzostw Europy), a raz zagrał też w reprezentacji U-20.

Kacper Michalski pochodzi z Kostrzyna nad Odrą, urodził się 3 stycznia 2000 roku, ma 187 cm wzrostu, waży 76 kg. Jest wychowankiem GKP Gorzów, a potem występował w juniorskich zespołach Impulsu Wawrów, Legii Warszawa i Herthy Berlin. Po powrocie z krótkiego pobytu w Niemczech trafił do Pogoni Szczecin, a stamtąd do Górnika Zabrze, z którego był wypożyczony do GKS Katowice w sezonie 2019/20 i rok później do Wigier Suwałki. Spędził tam udany dla siebie sezon (4 gole i 7 asyst w 26 meczach w II lidze), co zaowocowało przenosinami do Ruchu Chorzów.

24-latek jest już ósmym nowym zawodnikiem w zespole trenera Piotra Jacka. Dotychczas kontrakty z najstarszym klubem piłkarskim w Poznaniu podpisali: obrońca Tomasz Wojcinowicz, wahadłowy Bartosz Szeliga, pomocnicy Damian Gąska, Jurij Tkaczuk i Filip Waluś oraz napastnicy Rafał Adamski i Maciej Firlej.