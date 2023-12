Talent Lecha Poznań przedłużył kontrakt na kolejne lata. "To dla mnie powód do wielkiej dumy" Bartosz Kijeski

Maksymilian Pingot związał się z Lechem Poznań do końca czerwca 2028 roku Adam Jastrzębowski

Maksymilian Pingot nie rusza się z Lecha Poznań. Co więcej, podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał kolejne 4,5 roku. We wtorek środkowy obrońca Kolejorza związał się z ośmiokrotnym mistrzem Polski umową, która będzie trwać do 30 czerwca 2028 roku. - To dla mnie powód do wielkiej dumy, jako wychowanka i kibica tego klubu od dziecka - powiedział Maksymilian Pingot.