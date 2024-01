Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Mamy zdjęcia, oferty i ceny

Licytacje komorniczne w Wielkopolsce

Ceny wywoławcze zdecydowanie różnią się od tych rynkowych. Daje to możliwość znalezienia odpowiedniego domu lub mieszkania w znacznie niższej cenie niż w ogłoszeniach dostępnych na różnych stronach internetowych czy w biurach nieruchomości. W ten sposób można zatem zaoszczędzić pieniądze.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.