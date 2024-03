Tanie przeglądy to igranie z bezpieczeństwem. Stacje kontroli pojazdów "nie pracują jak Reksio". Rezygnują nawet z ogrzewania Paweł Antuchowski

Piotr Szymański, właściciel Stacji Kontroli Pojazdów Huccar na poznańskich Naramowicach. W prowadzonej przez siebie stacji diagnostycznej musiał zrezygnować z ogrzewania. Waldemar Wylegalski Zobacz galerię (7 zdjęć)

W tym roku przypada 20. rocznica ustalenia stawek za obowiązkowe badanie techniczne. W tym czasie koszty ich prowadzenia wzrosły wielokrotnie. Dochodzi do takich absurdów, że stacje, aby nie dokładać do interesu, rezygnują nawet z ogrzewania. Wiele do życzenia pozostawia wynagrodzenie diagnostów. "Żeby wyjść na swoje niektórzy robią badania techniczne po łepkach. To się może skończyć tragicznie" zauważa właściciel jednej z poznańskich stacji kontroli pojazdów.