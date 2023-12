Ceny mieszkań w górę w całej Polsce

Ze wzrostami cen mieliśmy do czynienia zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym , przy czym dane Centrum AMRON wskazują, że dla badanych lokalizacji tempo wzrostu cen na rynku wtórnym było wyższe od notowanego na rynku pierwotnym.

Autorzy raportu podkreślają, że trzeci kwartał przyniósł też dynamiczne wzrosty cen mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach.

W trzecim kwartale 2023 roku deweloperzy rozpoczęli w Polsce budowę 32 242 mieszkań. To to 31,39 proc. więcej niż kwartał wcześniej - wynika z raportu Centrum AMRON.

Największy wzrost cen mieszkań w Poznaniu

Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w III kwartale 2023 roku w Poznaniu – 9,31%. Średnia cena transakcyjna wyniosła tu 8 660 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 8,89%) i Krakowie (o 8,14%). Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wyniosła 12 988 zł/mkw i była wyższa niż kwartał wcześniej o 7,91%. W Gdańsku zanotowano wzrost średniej ceny o 7,89% (do 10 253 zł/mkw.), natomiast najniższą dynamikę cen zanotowano w Łodzi – wzrost o 4,75%, do 6 995 zł/mkw. Tak wynika z raportu rynekpierwotny.pl

