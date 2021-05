Targi Edukacyjne tym razem odbywają się online. W programie jest bogata oferta edukacyjna, wykłady, spotkania z ekspertami i ciekawi goście

I Komunia Święta: przygotowania. Lista najważniejszych zakupów dla dziecka

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w ogromnej mierze spoczywa na rodzicach. Podczas gdy katechetki, katecheci czy księża zajmują się częściowo przygotowaniem duchowym, dzieci, pozostaje jeszcze wiele do kupienia. Czego potrzebuje dziecko, by przystąpić do I Komunii Świętej? Na pewno trzeba pamiętać o modlitewniku, medaliku, różańcu, a często także o świecy.