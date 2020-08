Tarnowo Podgórne: Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 młodzież rozpocznie naukę w nowym Zespole Szkół Technicznych. Przyjęto 150 uczniów

W roku szkolnym 2020/2021 młodzież rozpocznie naukę w nowym Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Oficjalne otwarcie szkoły, która przyjęła 150 uczniów, odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia.

Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Nowoczesna szkoła stanęła przy ul. Nowej 60. - Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne to odpowiedź na potrzeby naszego rynku pracy – mówi Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. – Co ważne, przedsiębiorcy z Gminy Tarnowo Podgórne uczestniczyli i nadal uczestniczą w każdym etapie powstawania szkoły. Od pierwszych rozmów na temat nowoczesnego szkolnictwa poprzez tworzenie merytorycznych wytycznych do nauki konkretnych zawodów po wsparcie przy wyposażaniu pracowni zawodowych. Cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli uczyć się w tak nowoczesnym obiekcie - dodaje Tadeusz Czajka. Czytaj też: Tarnowo Podgórne: Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych. Będzie gotowa w 2020 roku [ZDJĘCIA]

150 osób rozpocznie naukę w nowej szkole Tak jak planowano, pierwsi uczniowie zostali do szkoły przyjęci na rok szkolny 2020/2021. Wiosną rozpoczęto pierwszą rekrutację do placówki i przyjęto 150 uczniów.

- W naszej szkole uczniowie w technikum będą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania - wylicza wójt. I dodaje: - Najwięcej chętnych było do klas, w których uczniowie będą uczyć się w zawodach technik logistyk, technik mechatronik i technik informatyk. Czytaj również: Poznań: Przedszkole nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie zostanie rozbudowane. Przedszkolaki zyskają nowe sale i plac zabaw na dachu

W branżowej szkole I stopnia kandydaci mogli natomiast wybierać spośród następujących kierunków: mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik -monter maszyn i urządzeń, cukiernik, fryzjer, kucharz, drukarz, złotnik, operator maszyn przemysłu spożywczego.

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne to nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła. Dla uczniów przygotowano m. in. pracownie informatyczne, mechatroniczne, pracownię logistyki, pracownię technik drukarskich. Młodzież będzie mogła również korzystać ze świetlicy, biblioteki z centrum multimedialnym, pokoi samodzielnej nauki, a także strefy wypoczynku. Ponadto do dyspozycji będzie hala sportowa, a przerwy uczniowie będą mogli spędzać na patio. Zobacz także: Poznań: Przedszkole Leonardo na Podolanach zyskało nowy budynek. We wrześniu przyjmie 275 maluchów Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne jedną z najchętniej wybieranych szkół Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym był jednym z najczęściej wybieranych szkół przez absolwentów podstawówek w powiecie poznańskim. - Nasze nowe Technikum Tarnowo Podgórne jest na drugim miejscu pod względem liczby osób na jedno miejsce (3,86 kandydata na jedno miejsce). Na pierwszym miejscu jest klasa matematyczno-geograficzna w I LO w Poznaniu (4,07), natomiast na trzecim poznańskie Technikum Komunikacji - przyznaje Tadeusz Czajka.

Agata Herda, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym przyznaje, że tak duże zainteresowanie spowodowane jest zarówno nowoczesnością szkoły, jak i powrotem mody na szkolnictwo zawodowe.

- Szkoła oferuje wiele ciekawych kierunków kształcenia, co z pewnością przyciąga uczniów. Ponadto szkolnictwo zawodowe wraca do łask. Zaczęto na rynku pracy doceniać ludzi, którzy posiadają po szkole konkretny zawód i kwalifikacje. To duża wartość. Czynnikiem zachęcającym do rozpoczęcia nauki w naszym zespole jest również z pewnością nowoczesność, dobre wyposażenie i współpraca z przedsiębiorcami - mówi Agata Herda. Zobacz także: Uczniowie od 1 września wracają do klas. Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne dla szkół. Zobacz listę zasad

Dyrektor dodaje również, że do szkoły będą dojeżdżali uczniowie z różnych gmin. - Nie jest to szkoła regionalna. Przyjęliśmy uczniów m.in. z gminy Duszniki, gminy Dopiewo, gminy Kaźmierz czy z Międzychodu - wyjaśnia. Od września w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym naukę rozpocznie 5 klas - trzy w technikum oraz dwie w szkole branżowej. Zobacz zdjęcia nowej szkoły:

