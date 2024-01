Tasakiem zmusił 16-latka do oddania plecaka. Trwa policyjna obława

Tasakiem zmusił do oddania plecaka

- Sprawca zmusił tasakiem 16-latka do oddania plecaka. Ofiara oddała mu swój plecak - przekazał Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Do nietypowego napadu doszło 2 stycznia po godzinie 15.

W akcji bierze udział śmigłowiec?

Do zdarzenia miało dojść na ulicy Krańcowej. Trwa policyjna obława. Z informacji wynika, że sprawca uciekł do lasu. Nieoficjalnie mówiono, że do policyjnej akcji miał zostać użyty śmigłowiec.

Informacja ta została jednak zdementowana przez rzecznika prasowego.

- Nasz śmigłowiec jest obecnie wykorzystywany do patrolowania granicy - dodał Andrzej Borowiak.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]