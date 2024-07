Tata na urlopie rodzicielskim, czyli jak Polska uczy się dzielenia opieki nad dziećmi. Mamy dane!

Nowe możliwości dla ojców

W 2023 roku Polska zrobiła ważny krok w kierunku wspierania równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, wprowadzając do kodeksu pracy nowelizację, która umożliwia ojcom korzystanie z 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego. Ta zmiana, będąca częścią implementacji dyrektywy work-life balance, miała na celu zachęcenie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi. Wzrost liczby korzystających z tego prawa ojców w pierwszych miesiącach 2024 roku do ponad 15 proc. uprawnionych pokazuje, że zmiany te zaczynają przynosić efekty.