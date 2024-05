Te długi według prawa się nie przedawniają. Musisz je spłacić OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Niektóre długi mogą ulec przedawnieniu. jest jednak grupa takich, które nie ulegają przedawnieniu. Na kolejnych zdjęciach znajdziecie listę długów, które nie podlegają przedawnieniu >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Długi to zobowiązania finansowe, które musimy uregulować. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, w których nie spłacamy zaciągniętych kredytów. Wówczas jedną z szans na wyjście z długów jest przedawnienie, ale zdarza się to bardzo rzadko. Jest też wiele zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu.