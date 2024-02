Te filmy to totalna porażka! Źle ocenili je widzowie i krytycy [TOP 10] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Te filmy były nie tylko krytykowane za niską jakość i słabą fabułę, ale również okazały się ogromnymi finansowymi porażkami dla swoich studiów filmowych. W niektórych przypadkach, jak w przypadku "Cutthroat Island" i "Heaven's Gate", koszty produkcji były tak wysokie, że doprowadziły do bankructwa ich wytwórni filmowych. Te filmy stanowią przypomnienie, że nawet najwięksi twórcy i gwiazdy kina mogą zaliczyć wpadkę. Te filmy to totalna porażka! Wejdź do galerii i poznaj tytuły.