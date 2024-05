Te jeziora w Wielkopolsce poleca "National Geographic". Są najpiękniejsze w regioni! Mają piękne plaże i są malownicze!

Wielkopolska kojarzy się przede wszystkim z historycznymi zabytkami i wspaniałą architekturą. Nie można jednak zapominać, że ten niezwykły region ma też sporo do zaoferowania w kwestii wyboru miejsc, w których latem można zaznać nieco ochłody. Wielkopolska to nie Mazury, ale nie zmienia to faktu, że wiele tamtejszych jezior uchodzi za najpiękniejsze w kraju. Każde z nich oferuje nieco odmienne atrakcje. Niektóre ulokowane są w pięknych okolicznościach przyrody, inne mieszczą się w granicach miast