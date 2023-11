Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [9.11.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!