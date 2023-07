Te miejsca są znane z serialu "Samochodzik i Templariusze". Możesz je odwiedzić w wakacje. Zobaczcie zdjęcia! [23.07.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Tak wyglądają dziś miejsca znane z serialu "Samochodzik i templariusze". Porównaj zdjęcia Sławomira Szeligi ze screenami z filmu. Zapraszamy do naszej galerii >>>>> Archiwum Sławomira Szeligi/ screen z filmu "Pan samochodzik i templariusze" Zobacz galerię (42 zdjęcia)

Tutaj powstawały zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Też może odwiedzić te miejsca, a nawet znaleźć skarb. "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 12 lipca 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersji filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".