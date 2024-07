Te miejsca w Wielkopolsce zdobyły prestiżowe nagrody. Warto je odwiedzić! Zostały wyróżnione w znanym konkursie "Zabytek Zadbany"

Zabytki w Wielkopolsce z nagrodami

Historia konkursu Zabytek Zadbany pokazuje, jak wiele wielkopolskich obiektów zasłużyło na to wyróżnienie. Od pierwszej edycji w 2011 roku, kiedy to nagrodzono wiatrak w Sulmierzycach, przez dworzec kolejowy w Puszczykówku, zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, aż po ostatnie edycje, gdzie laureatami były m.in. park-arboretum w Gołuchowie czy budynek “Stara Szwalnia” w Lesznie. Każda nagroda jest dowodem na to, że starania o zachowanie zabytków są doceniane i motywują do dalszych działań.