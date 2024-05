Te numery to pewniaki w lotto! Sprawdź "szczęśliwe numery"

Lotto - gra dająca nadzieję na lepsze życie

Lotto to jedna z najpopularniejszych gier losowych, dostępna zarówno w punktach sprzedaży na terenie całego kraju, jak i w formie online oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych od grudnia 2018 roku. Zasady gry są proste - aby zdobyć główną wygraną, należy poprawnie wytypować 6 spośród 49 liczb. Cena jednego zakładu to tylko 3 złote. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00, transmitowane zarówno w TVP3, jak i online.