Te osoby nie powinny jeść pączków! Sprawdź, czy do nich należysz!

Tłusty czwartek 2024. Kiedy?

Tłusty czwartek to święto ruchome, którego data uzależniona jest od świąt wielkanocnych. Z tego też powodu co roku przypada w inny dzień, najczęściej jednak w lutym. W tym roku tłusty czwartek będzie obchodzony 8 lutego.

Tłusty czwartek 2024: co trzeba zrobić, by spalić jednego pączka?

Ile maksymalnie można zjeść pączków?

Należy jednak pamiętać, że jeden pączek to średnio około 270-300 kalorii. Przyjmując, że przeciętne dzienne zapotrzebowanie na energię wynosi około 2000 kcal, a chcemy, by nasz dzień był wypełniony jedynie pączkami, to powinniśmy ich zjeść maksymalnie około 5-6 sztuk. Dobrze jest jednak zachować zdrowy umiar.