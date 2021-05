Teatry w Poznaniu ponownie witają widzów na długo oczekiwanych premierach teatralnych. Aktorzy w wirze artystycznych przygotowań

Teatry w Poznaniu: Wracamy do grania!

Dawno nie było takiej sytuacji, żeby widzowie stęsknili się za teatrem w równym stopniu, jak aktorzy. Wznowienie spektakli dla wielu miłośników sztuk, tragedii, dramatów, ale również komedii będzie dniem mistycznym. Nie inaczej jest z artystami, którzy stracili swoją ukochaną publiczność, ale też pewność siebie. W końcu ciało aktora jest jego instrumentem. A o instrument należy dbać i ciągle go nastrajać, gdy traci brzmienie. Aktorska fizyczność wymaga nowego bodźca, kolejnego terminu przygotowania, żeby wrócić do rutynowego – w dobrym tego słowa znaczeniu – rytmu grania. Chociaż artyści nie przestawali praktykować sztuki w pandemii, to zgodnie przyznają, że czym innym jest gra przed publicznością online, a czym innym przed realnym widzem, który obserwuje każdy, nawet najdrobniejszy ruch na scenie.