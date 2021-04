Technikum, a może szkoła branżowa? Zdobądź wykształcenie i dobrze płatną pracę. Ranking poznańskich techników!

Poznańskie szkoły kształcące w zawodach, od wielu już lat konsekwentnie stawiają na rozwój. Nie tylko swoich uczniów i nauczycieli, ale także infrastruktury i bazy dydaktycznej, dopasowując pracownie zawodowe do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Pracownie komputerowe, laboratoria i warsztaty wyposażone są w nowoczesne urządzenia, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się w warunkach, zbliżonych do tych, jakie panują zakładach pracy.

Młodzież coraz chętniej wybiera naukę w technikum . Dlaczego? Bo poza maturą chcą mieć zawód lub przynajmniej orientację, co chcą robić w przyszłości. Coraz większym powodzeniem, obok techników , cieszą się w Poznaniu szkoły branżowe . Nie dziwi to nikogo, kto choć trochę interesuje się edukacją w stolicy Wielkopolski.

- Szkolnictwo zawodowe zapewnia młodemu człowiekowi rozwój w wielu kierunkach. Otrzymuje on solidne przygotowanie z wiedzy ogólnej, co pozwala mu na podjęcie w przyszłości studiów o dowolnym profilu oraz nabywa umiejętności zawodowe , które umożliwią mu odnalezienie się na rynku pracy. W dzisiejszych czasach należy stawiać na rzetelne, profesjonalne, wielokierunkowe wykształcenie . Warto zdobyć z awód , by wyróżniać się spośród rówieśników. W technikach oraz szkołach branżowych pracują nauczyciele z pasją, którzy z zaangażowaniem przygotowują młodzież do startu w dorosłe życie. Kompetencje, jakie posiądzie uczeń podczas procesu edukacyjnego są bardzo dobrą inwestycją w siebie

Szukając odpowiedniej szkoły dla ósmoklasisty, rodzice nie tylko sprawdzają ofertę edukacyjną i infrastrukturę, ale także jakość nauczania. Tę ostatnią najchętniej sprawdzają w różnych rankingach. Najbardziej miarodajnym jest ten, przygotowywany – co roku – przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” . W tegorocznej edycji - w R ankingu Głównym Techników 2021 – sprawdzono ponad 500 szkół. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Jak wypadły szkoły z Poznania na tle kraju?

Wybór Technikum to dobry pomysł. Daje ogromne możliwości, zdobycia zarówno kwalifikacji zawodowych , jak i przygotowuje do zdania matury. Wielu pracodawców zwraca uwagę na to, czy osoba aplikująca na dane stanowisko, miała okazję już wcześniej pracować i czy nabywała tym samym wiedzę praktyczną . Podczas nauki w technikum mamy obowiązek odbycia praktyk zawodowych , które dają dobre przygotowanie na start w przyszłość.

- Coraz częstszym wyborem młodych ludzi jest też s zkoła branżowa . To dlatego, że firmy szukają obecnie przede wszystkim wykwalifikowanych fachowców , a tych dostarcza szkolnictwo zawodowe . Absolwenci szkół zawodowych poszukiwani są nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W szkole branżowej nacisk kładziony jest na praktykę, czyli zdobywanie realnych umiejętności, co przygotowuje młodych ludzi do wymagań rynku pracy i ułatwia znalezienie pierwszej pracy. Edukacja w naszej placówce oferuje swoim uczniom przyszłościowe kierunki, które w niedługim czasie z całą pewnością zapewnią im dobrze płatną i pewną pracę

- Zadaniem techników jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy po ukończeniu szkoły. Standardowe zajęcia zawodowe wzbogacane są o dodatkowe aktywności i projekty, np. w ramach Erasmus+. Na przykładzie naszego technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych - kształcenie w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości wspierają firmy opiekujące się klasami patronackimi, a technik informatyk ma stworzoną ścieżkę certyfikacji w ramach cenionych programów CISCO i Microsoft. Współpracujemy ze środowiskiem biznesowym, prowadząc także wspólne przedsięwzięcia dla klas w zawodzie technik programista i technik reklam y. Prawie w każdym roku młodzież wyjeżdża na staże do Włoch i Wielkiej Brytanii, zdobywając cenne, także interkulturowe, doświadczenie

- Zapraszamy młodych ludzi do zagłębienia tajników produkcji mebli, korzystając z doświadczenia mistrzów szkolących można nauczyć się bardzo dobrego, poszukiwanego i nieźle płatnego na rynku pracy fachu. Zakłady rzemieślnicze branży meblarskiej – stolarsko-tapicerskiej stoją otworem do młodych ludzi. Oferujemy młodym godne warunki doskonalenia zawodowego, współpracujemy ze szkołami branżowymi znajdującymi się w Swarzędzu oraz w Poznaniu. Corocznie przewidujemy nagrody dla chcących zdobywać wiedzę do wykonywania zawodu stolarz oraz tapicer



– zachęca do nauki zawodu Piotr Kasprzak, Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

Najbardziej opłacalne zawody 2021. Tu zarobisz najwięcej

Poznańskie szkoły branżowe i technika bardzo szybko odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, otwierając klasy, kształcące w wąskich i zarazem bardzo potrzebnych specjalizacjach, a także organizując naukę w ramach klas patronackich. Dzięki merytorycznym patronom – jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny Politechnika Poznańska – uczniowie i nauczyciele mają dostęp do specjalistów i najnowszych rozwiązań. Z kolei partnerzy praktyczni – firmy i przedsiębiorstwa – sprawiają, że uczniowie branżówek i techników mogą uczyć się w pracowniach i warsztatach wyposażonych w najlepszy sprzęt. I co najważniejsze, to podczas zajęć praktycznych zdobywają niezbędne umiejętności do wykonywania konkretnego zawodu.