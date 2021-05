Technologia VR już nie tylko w grach. Teraz będą stosować ją laryngolodzy

– Przez ostatnie trzy lata zbudowaliśmy narzędzie do nauki radiologii w wirtualnej rzeczywistości. Jest to pierwsze takie narzędzie na świecie

Technologia VR (ang. Virtual Reality - wirtualna rzeczywistość) dotychczas znana była głównie z gier. Za jej pomocą możliwe jest „przeniesienie się” do zupełnie innego miejsca lub wymiaru. Teraz ta sama technologia wykorzystywana jest w medycynie.

Nowatorski system wykorzystywany jest już do kształcenia radiologów. Kolejną grupą, która będzie mogła z niego korzystać będą laryngolodzy. Poznańscy lekarze ze szpitala im. F. Raszei, są pierwszymi, którzy mogli go przetestować.

I dodaje: – Dużym problemem na całym świecie jest to, że wzrasta wiedza radiologiczna, ale metody nauczania nie zmieniły się od lat. Używając naszego narzędzia, możemy przekazać tę wiedzę w dużo prostszy sposób.

– Jako pierwsi laryngolodzy na świecie testujemy innowacyjny system do nauki anatomii i patologii kości skroniowej. Dotychczas ta nauka była oparta o badania dwuwymiarowe, ponieważ w diagnostyce używa się tomografii komputerowej i ogląda się obrazy płaskie. Tutaj mamy do czynienia z obrazem trójwymiarowym, interaktywnym, dzięki któremu możemy zajrzeć właściwie za róg, w głąb, na dół i w dół

– mówi Łukasz Borucki, laryngolog, kierownik oddziału laryngologicznego w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu.

I dodaje: – To przyda się na co dzień w pracy chirurga laryngologa i poprawi naszą znajomość anatomii, jeszcze bardziej ją udoskonali. Będzie to pomocne narzędzie szczególnie dla młodszych kolegów, którzy dopiero wchodzą w świat laryngologii.