Tęczowy piknik w Nowym Tomyślu odbył się w sobotę w odpowiedzi na kazanie księdza o osobach LGBT

Swój udział w "tęczowym pikniku" deklarowało nawet sto osób, nie tylko z powiatu nowotomyskiego, ale i sąsiednich. Przyjazd do Nowego Tomyśla zapowiadali również przeciwnicy LGBT. Początkowo także swoje spotkanie przy kościele chciały zorganizować osoby związane z nowotomyską parafią NSPJ, jednak przeniesiono je na niedzielę.

W związku jednak z faktem, że podczas pikniku mogłoby dojść do starć obu stron, do Nowego Tomyśla przyjechały również liczne siły policyjne. Już około godziny 14 do miasta na sygnałach wjechały cztery duże policyjne busy z Poznania. Ponadto były patrole z sąsiednich powiatów oraz nieoznakowani policjanci.

Funkcjonariusze szczelnie wypełnili plac Chopina, oddzielając osoby uczestniczące w pikniku od ich przeciwników. Ponadto policjanci znajdowali się też na ulicach wokół placu.