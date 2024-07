Tego jeszcze nie było! Ksiądz w Pleszewie został sponsorem miejscowej drużyny koszykarzy! Kosz Kompaktowy słynie z przedsezonowych zaskoczeń Radosław Patroniak

Proboszcz Krzysztof Guziałek przystąpił z niedawno z aprobatą i honorem do Klubu 100 KS Kosz Kompaktowy Pleszew naszemiasto.pl/archiwum Kosz Kompaktowy Pleszew Zobacz galerię (8 zdjęć)

Kosz Kompaktowy Pleszew to czołowa drużyna II ligi koszykówki. Od kilku lat prezes Krzysztof Jaworski próbuje robić wszystko, by o drużynie było głośno nie tylko w mieście. Rok temu sprowadził do niej nawet olimpijczyka w koszykówce 3x3, Amerykanina z polskim paszportem, słynnego Michaela Hicksa. Tym razem wyszedł z koncepcją utworzenia Klubu 100, czyli grupy małych sponsorów, wspierających pleszewską koszykówkę. Jednym z pierwszych, którzy obiecali wsparcie jest ksiądz miejscowej parafii, Krzysztof Guziałek. Proboszcz parafii św. Floriana w Pleszewie chce przekazywać miesięcznie 100 zł...