Ten film kręcony w Poznaniu zdobywa międzynarodową sławę. Zobaczymy w nim m.in. Piotra Cyrwusa i budynek dawnego kina Olimpia

Nagrody międzynarodowe i ponad 40 festiwali filmowych. Film "Pogrzebanie" ma na koncie niemałe sukcesy, a kręcony był na terenie Poznania. Można w nim zobaczyć budynek dawnego kina Olimpia, a także inne znajome miejsca. O produkcji rozmawiamy z reżyserem - Jerzym Czachowskim.

"Para w tajemnicy zakopuje skrzynię na skraju lasu, nie wiedząc o tym, że właśnie zaczyna się tam budowa. Bohaterowie próbują odzyskać ważny dla nich przedmiot oraz jego zawartość". To opis filmu "Pogrzebanie", który realizowany był w Wielkopolsce. Jakie znane poznaniakom i wielkopolanom kadry, miejsca możemy zobaczyć w filmie?

Film był realizowany na polach w Jaszkowie koło Śremu. Tam są też stadniny koni, akurat koni w samym filmie nie ma, ale te okolice tak. Jest też Scena Robocza w budynku dawnego kina Olimpia przy ul. Matejki. Realizowaliśmy wszystko w tych stronach z powodów produkcyjnych, bo moja firma producencka Granator Film ma siedzibę w Poznaniu. Poza tym są to miejsca mi bliskie, bo sam jestem z Poznania, znam od dawna te przestrzenie i szczerze mówiąc, pisząc ten film, miałem je w głowie.

Film pochodzi z 2022 roku, jednak cały czas prezentowany jest na festiwalach, do tej pory zaliczył ich już ponad 40 i przyznano też nagrody międzynarodowe. Jaki jest przepis na taki sukces?

Ciężka praca i determinacja - to przede wszystkim. Nigdy jednak nie wiadomo czy sukces się pojawi. To jest loteria pod względem tego czy film spodoba się publiczności i zyska uznanie na festiwalach czy nie. Ten jakoś zaistniał, jest nagradzany i pokazywany, co też mnie cieszy.

Co było inspiracją do stworzenia, napisania i wyreżyserowania filmu?

Inspiracją są moje różne doświadczenia życiowe. Ten film poniekąd opowiada o ludziach mi bliskich. To jest intymna historia ludzi, z którymi wiele osób może się utożsamić.

Jak wyglądał proces produkcji? Jest to film krótkometrażowy, czy zatem trwało to długo?

Trwało to ponad rok. Wydaje się może, że jest to długi czas, ale jeśli chodzi o produkcję filmu – ale wcale tak nie jest. Sam okres zdjęciowy trwał tylko 3 dni, natomiast kwestia preprodukcji, czyli przygotowania oraz montażu, to łącznie rok.

Udało się też zaprosić do współpracy znanych aktorów, takich jak Piotr Cyrwus czy Krystian Pesta. Czy przeprowadzany był casting czy od początku wiedział Pan dla kogo pisze role?

To było przeprowadzone na dwa sposoby. Oczywiście odbył się casting, ale jeśli chodzi o Piotra Cyrwusa, to od razu wiedziałem, że jest to pisane pod niego i on ma zagrać tę postać - widziałem go jako bohatera, a on zgodził się zagrać.

Jakie są plany na przyszłość? Czy przygotowuje Pan już kolejne filmy?

Tak. Jeden film, produkowany przeze mnie w mojej firmie producenckiej Granator Film wraz z Telewizją Polską, jest gotowy, ale nie miał jeszcze swojej premiery festiwalowej - "Królowa Leokadia". To dokument związany z Poznaniem w reżyserii Agi Błaszczak. Jeśli natomiast chodzi o moje autorskie filmu - przygotowuję pełnometrażowy debiut fabularny oraz dwa filmy dokumentalne, z których jeden ma być w całości realizowany w Poznaniu.

