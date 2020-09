Tenis: I Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego o Puchar Starosty w Centrum Tenisowym Sobota. Przez dwa dni rozegrano 102 mecze

Od Fibaka do Świątek - polskie chwile na Roland Garros

W normalnych okolicznościach trwałby właśnie wielkoszlemowy Roland Garros, ale póki co fani tenisa muszą liczyć na to, że uda się go rozegrać jesienią. Można też powspominać miłe chwile, bo wbrew pozorom przeżyliśmy ich całkiem sporo.