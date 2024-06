Ostatni turniej w głównym tourze Carreno Busta zagrał w lutym 2023 roku. W październiku natomiast, po rehabilitacji, spróbował swoich sił w hiszpańskich challengerach (Alicante i Malaga), jednak kontuzja się odnowiła. Tenisista z Półwyspu Iberyjskiego zdecydował się na operację łokcia. Po miesiącach walki o powrót do pełnej sprawności, Carreno Busta wrócił do zawodowego touru. Hiszpan skorzystał z zamrożonego rankingu i wystartował w tegorocznym Roland Garros. W Paryżu w pierwszej rundzie uległ Mariano Navone w czterech setach. Argentyńczyk także jest dobrze znany poznańskiej publiczności, bowiem w ubiegłym roku to on triumfował w stolicy Wielkopolski.

Podopieczny Samuela Lopeza ma także na koncie siedem tytułów z cyklu ATP Tour. Najważniejszy, a zarazem ostatni Hiszpan wygrał w 2022 roku, a był to Masters 1000 w Kanadzie. To właśnie po tym sukcesie zaczęły się problemy zdrowotne Carreno Busty. Pod koniec sezonu hiszpańskiemu zawodnikowi zaczął dokuczać łokieć. Na początku nie spodziewał się, że z tego powodu będzie musiał zawiesić karierę aż na kilkanaście kolejnych miesięcy.

32-latek z Gijon to w końcu były dziesiąty tenisista globu, dwukrotny półfinalista US Open, dwukrotny ćwierćfinalista Roland Garros, a także brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku, gdzie w meczu o trzecie miejsce pokonał Novaka Djokovicia.

Pablo Carreno Busta chce wrócić do dawnej, dobrej formy i zwrócił się do organizatorów Enea Poznań Open 2024 z prośbą o dziką kartę. Decyzja nie mogła być inna - Hiszpan dostał specjalną przepustkę i już nie możemy doczekać się przyjazdu Pablo do stolicy Wielkopolski. Tym samym wystąpi tutaj po raz trzeci. Zadebiutował w poznańskim challengerze w 2013 roku. Wówczas dotarł do półfinału. Dwa lata później poprawił ten wynik i to z nawiązką. Okazał się najlepszy, pokonując w finale Mołdawianina Radu Albota.