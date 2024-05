Tłumy na Nocy Muzeów w Poznaniu. Do muzeów ustawiały się kolejki! Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej nocy Emilia Ratajczak

18 maja w Poznaniu odbywa się Noc Muzeów. To jedna z nielicznych okazji, by wejść do instytucji kulturalnych w stolicy Wielkopolski całkowicie za darmo! Zobacz, jaka kolejka ustawiła się przed Muzeum Narodowym oraz do ratusza. Byliśmy również w Pracowni Malarstwa UAP.