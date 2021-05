Tłumy na Starym Mieście w Poznaniu i za dnia, jednak mniejsze w porównaniu do nocy. Ogródki gastronomiczne otwarte dla gości. Zobacz zdjęcia SR

Noc przyniosła tłumy chętnych gości, nie inaczej było za dnia, chociaż nie wszystkie miejsca przy stolikach były zajęte

Jak już pisaliśmy, minutę po północy ruszył sezon na ogródki restauracyjne w Poznaniu. Noc przyniosła tłumy chętnych gości, nie inaczej było za dnia, chociaż nie wszystkie miejsca przy stolikach były zajęte. W zjedzeniu obiadu na Starym Mieście nie przeszkodził nawet deszcz. - Goście pojawiali się już od godziny 11.00, a my otwieraliśmy się w południe. Ruch był super. Nasza obsługa mogła usiąść na chwilę, by odpocząć dopiero po 16.00. Pub z naprzeciwka "Deja Vu" udostępnił nam stoliki, więc obsługiwaliśmy naszych 6 plus te od nich. Klienci zamawiali sobie coś do picia w pubach obok, a od nas brali jedzenie - mówi Hanna Rozenbajgier z "Pizzerii Da Luigi".