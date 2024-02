Tłusty czwartek 2024. Takich pączków jeszcze nie jadłeś! Oto najbardziej nietypowe pączki w Poznaniu! Justyna Piasecka

To jedyny dzień w roku, kiedy można pozwolić sobie na odstępstwo od diety. Grzechem jest wręcz nie zjeść pączka w tłusty czwartek. Do wyboru jest cała gama smaków począwszy od klasyka z marmoladą po... No właśnie! Sprawdziliśmy, jakie są nietypowe pączki, które można kupić w Poznaniu. Koniecznie zobacz naszą galerię. Uprzedzamy: znajdzie się też coś dla tych, którzy nie lubią słodyczy!