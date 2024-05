To był sabotaż! Lech Poznań pomógł Legii Warszawa wygrać mecz przy Bułgarskiej w Poznaniu. Idealne podsumowanie sezonu Kolejorza Bartosz Kijeski

Porażka Lecha Poznań z Legią Warszawa 1:2 (0:2) było idealnym podsumowaniem tegorocznego sezonu, a przede wszystkim rundy wiosennej w wykonaniu Kolejorza. Do stolicy Wielkopolski przyjechała najsłabsza Legia od lat. Jednak to jej nie przeszkodziło, aby wywieźć z Bułgarskiej trzy punkty i przeskoczyć ekipę Mariusza Rumaka w tabeli. Bramki dla Stołecznych zdobywali... piłkarze Kolejorza. "Wstyd" to słowo, które pojawiło się na oprawie fanów Lecha, idealnie obrazuje to wszystko, co przeżywają kibice w tym sezonie.