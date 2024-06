"To był wymagający rok". Z czym uczniowie mieli największe problemy? Zobacz zdjęcia z zakończenia roku w Zespole Szkół Zawodowych w Poznaniu

- Na pewno było dużo pracy - nie ma co zaprzeczać, był to rok nieobfitujący w dni wolne. Bywało trudno, a w programie matury międzynarodowej mamy trochę inną specyfikę nauki i to też nas trochę obciążyło jako, że jest to nasz pierwszy rok w tym programie. Jest to jednak również spora satysfakcja po tych wszystkich miesiącach z w miarę dobrymi wynikami - mówi Iga, która właśnie skończyła trzecią klasę i również chodzi do poznańskiej "dwójki".