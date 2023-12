To były najlepsze mecze Lecha Poznań w 2023 roku. Ręce same składały się do oklasków!

Kibice Lecha Poznań w mieszanych nastrojach kończą 2023 rok. Były przecież wielkie sukcesy w europejskich pucharach. Takim niewątpliwie był awans do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy oraz zacięty bój do samego końca z włoską Fiorentiną. Po kilku wpadkach w lidze udało się świetnie finiszować, zdobywając ostatecznie brązowy medal. Druga połowa roku nie była już jednak tak udana. Zdarzały się przykre wpadki, takie jak blamaż ze Spartakiem Trnawa, czy ligowe potknięcia, czy to z Widzewem, czy Piastem Gliwice.

Przeczytaj także: "Niebiesko-biała obserwacja": Czy Lech Poznań skorzysta z opcji wykupu? Krystian Palacz zalicza udaną rundę jesienną w Motorze Lublin

Niemniej, rok 2023, który obfitował w aż 49 meczów Lecha Poznań, zawierał spotkania, o których mówiła cała piłkarska Polska. Wielokrotnie Kolejorz zachwycał nas swoją grą, bramkostrzelnością oraz atrakcyjnością. Nie raz trzymał nas też w napięciu.