To czeka Lecha Poznań i Wartę w 2024 roku. Kluczowy będzie start rundy wiosennej!

Początek rundy będzie bardzo ważny dla Lecha Poznań

Do zajęć piłkarze Lecha Poznań powrócą 8 stycznia. Lechici zjawią się wówczas przy Bułgarskiej, by przejść tradycyjne badania wydolnościowe po przerwie. Do 14 stycznia ćwiczyć będą na boiskach treningowych przy Enea Stadionie. Od 15 do 26 stycznia niebiesko-biali będą szlifować formę na zgrupowaniu w tureckim Belek. Podczas 11 dni przygotowań rozegrają trzy sparingi. Najpierw zagrają z LASK Linz, a pod koniec obozu podczas jednego dnia zagrają z Szachtarem Donieck oraz NK Maribor. Po powrocie do stolicy Wielkopolski Kolejorz zagra jeszcze jeden mecz kontrolny, gdzie przeciwnikiem będzie pierwszoligowa Wisła Płock.

Zobacz też: Piłkarz Lecha Poznań w szerokiej kadrze na Puchar Azji. Opuści przygotowania do sezonu?