- Jednym z naszych założeń przed nowym sezonem jest odmłodzenie składu. Stąd właśnie pozyskanie Alexa Douglasa, którego traktujemy jako gracza perspektywicznego ze sporym potencjałem, chcemy, żeby się u nas rozwijał i robił postępy. To szybki gracz o świetnych warunkach fizycznych, bardzo dobrze radzi sobie we wprowadzaniu piłki. Pasuje do naszej filozofii gry i założeń, jakie mamy - mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.