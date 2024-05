To już ostatnie dni na składanie pomysłów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Grzegorz Okoński

Dzięki środkom z PBO można remontować i modernizować obiekty sportowe i rekreacyjne, a także budować nowe w miejscach wskazanych przez mieszkańców

To już ostatnie dni, gdy można zgłaszać projekty do tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie do zagospodarowania będzie 28 milionów złotych, a termin graniczny - 31 maja!