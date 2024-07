To koniec miejskiej spółki w Poznaniu, która przynosi straty. Zostanie zlikwidowana

- Potrzebujemy nowej formuły targowisk, podobnej do tej, jaka funkcjonuje na zachodzie. Tam od rana targowiska są tradycyjnie miejscem handlu, ale kiedy handel już się zakończy, to stają się one międzypokoleniowym miejscem spotkań, gdzie można wypić kawę w kawiarni, bądź wziąć udział w lokalnym wydarzeniu kulturalnym. Takie działania już prowadzimy na rynku Łazarskim i będziemy je rozszerzać - zapowiedział Jędrzej Solarski.