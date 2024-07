To koniec osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Firma, która ma wysiedlić mieszkańców rozpoczęła z nimi rozmowy

Adam Winogradzki podkreśla, że będzie chciał dostosować narzędzia pomocy do każdej osoby indywidualnie.

To już przesądzone. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu będą musieli się wyprowadzić. Na początku roku archidiecezja poznańska podpisała umowę ze spółką Komandoria. Adam Winogradzki, prezes spółki, zapewnia, że chcą dogadać się z mieszkańcami i przedstawia plany pomocy dla nich.

To koniec osiedla Maltańskiego w Poznaniu

Na osiedlu Maltańskim w Poznaniu mieszka około 700 osób, jest to 200 rodzin, które prawnie - zamieszkują działki nielegalnie. Jednak sytuacja nie jest tak prosta jak się wydaje. Działki od wieków stanowiły własność Zakonu Kawalerów Maltańskich, którzy prowadzili parafię pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Od lat 30. ubiegłego wieku parafianie mogli korzystać z tych działek, jednak wtedy nie było można budować tam altanek czy domków - miały służyć do sadzenia warzyw i owoców.

Po II wojnie światowej władza komunistyczna zorganizowała tam państwowe ogródki działkowe. W latach 90., ksiądz prałat Kazimierz Królak wniósł do sądu sprawę o potwierdzenie własności tego terenu jako ziemi parafialnej. Na około 300 działek w 260 przypadkach sąd wydał decyzję, że należy ona do parafii. Dopiero kilka lat temu mieszkańcy zaczęli dostawać wezwania do podpisania umów o dzierżawę, gdyż kościół chciał uporządkować sprawę prawnie. Ta została ustanowiona na 50 złotych netto miesięcznie.

Nowy rozdział dla osiedla Maltańskiego. Rozpoczęły się rozmowy z mieszkańcami

Po tym jak terminy umów dzierżawczych zaczęły się zbliżać do końca, mieszkańcy bali się, że zostaną wyrzuceni na bruk. Kuria na początku roku podpisała umowę ze spółką Komandoria, która ma przygotować teren do "stanu inwestycyjnego". Adam Winogradzki, prezes spółki, podkreśla jednak, że obecnie nie jest on sprzedany, ani nie jest do niej przygotowywany. Komandoria obecnie zarządza terenem osiedla.

Sprawa wyprowadzki mieszkańców jest już przesądzona - nie ma miejsca na negocjacje i wszyscy prędzej czy później będą musieli się stamtąd wynieść. Adam Winogradzki zachęca mieszkających tam poznaniaków do współpracy.

- Propozycje dla mieszkańców wynikają z kwalifikacji prawnej parcel i statusu prawnego osób, które tam zamieszkują. Musimy brać pod uwagę, że jest on bardzo różny. Większość z nich jest traktowana przez osoby użytkujące jak zwykłe ogródki działkowe – rekreacyjne. Formalnie jednak trzeba zaznaczyć, że one nimi nie są. Część z tych osób jednak traktuje je jednak jako miejsce zamieszkania. I to jest dopiero pierwszy podział.

Zobacz jak obecnie wygląda osiedle Maltańskie!

Kolejnym podział dotyczy tego czy dana osoba ma lub nie ma tytułu prawnego. Niektórzy mieszkańcy bowiem nie podpisali umów dzierżawczych z kościołem. To ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o sposób pomocy - mówi Winogradzki.

- Miasto w pewnym momencie chciało jakoś uporządkować ich status prawnie i nadało budynkom numery, by do tych ludzi mógł dotrzeć chociażby listonosz. Ale to powoduje, że sytuacja wielu osób jest jeszcze bardziej skomplikowana - tłumaczy.

I dodaje:

- Najpierw musimy sprawdzić jaki jest stan faktyczny, później określić jaki jest stan prawny i dopiero to pozwala na zaproponowanie odpowiedniej pomocy, za którą odpowiada miasto oraz właściciel terenu. W tej chwili jesteśmy po dwóch ogólnych spotkaniach z dzierżawcami.

Wielka awantura na spotkaniach z mieszkańcami

Spółka Komandoria zorganizowała wraz z Kościołem spotkanie z mieszkańcami. To jednak nie poszło po ich myśli, gdyż rozpoczęła się awantura.

- Już na pierwszym z nich było dużo emocji i agresji. Chciałbym jednak podkreślić, że grupa, która przewodziła w tej rozmowie, to były osoby, które tam wcale nie zamieszkują - mówi Winogradzki.

Kilku mieszkańców miało bardzo zdecydowane stanowisko co do wymagań wobec właściciela tego terenu, czyli Kościoła. Powiedzieli, że nigdzie się stamtąd nie ruszą i wzywają miasto do komunalizacji terenu.

- Jednak większość osób z tytułami prawnymi wie, że nie mogą dłużej tam mieszkać i oczekują przede wszystkim pomocy. Pytali co ich czeka, jak długo tu jeszcze będą mogli być, do kiedy itd. - mówi Winogradzki.

Takie spotkania odbyły się dwa. Drugie nie było lepsze.

- Drugie spotkanie było ogromną awanturą, nie udało się nic ustalić. To utwierdziło nas w przekonaniu, że w grupie będzie trudno dojść do porozumienia ze względu na „temperaturę” tej dyskusji i osoby – przede wszystkim z zewnątrz – które zakłócają normalną rozmowę - mówi.

Spotkanie miało zostać zakończone i wszyscy zaczęli się rozchodzić, jednak mieszkańcy poprosili o powrót na salę, bo chcieli rozmawiać, ale kolejny raz wydarzyło się to samo. To jedynie utwierdziło Winogradzkiego, że rozmowy należy toczyć indywidualnie.

Pomoc dla mieszkańców. Na co mogą liczyć w ramach rekompensaty?

Konkretne rozwiązania proponowane przez spółkę dla mieszkańców osiedla to: mieszkania socjalne i komunalne od miasta, miejskie mieszkania do remontu oraz rekompensaty finansowe. Natomiast zakres pomocy zależy od sytuacji poszczególnych osób.

- Pakiet informacji można znaleźć na naszej stronie, oprócz tego na drugim spotkaniu udało się rozdać ulotki oraz przekazać podstawowe informacje. Pierwsze osoby już zdążyły złożyć wnioski do miasta o nowe mieszkania socjalne. Mamy bardzo dobrą współpracę z miastem na poziomie urzędniczym - mówi Winogradzki.

I dodaje:

- Te osoby, które do nas przychodzą są nastawione na kooperację. Dzięki rozmowom szybko jesteśmy w stanie określić ich potrzeby i zacząć pracować nad właściwą pomocą. Są jednak osoby, które nie chcą opuszczać swojego miejsca pobytu. Na razie się tym nie zajmujemy, dajemy im czas - mówi.

Najpierw spółka musi poznać skalę i liczbę tych osób. Na razie po takich rozmowach jest kilkadziesiąt rodzin. Niedługo Winogradzki odbędzie spotkanie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w sprawie programu "Mieszkanie do remontu" i wtedy będzie wiedział, jakimi lokalami dysponują.

Nie ma żadnego narzuconego terminu, kiedy wyprowadzki mieszkańców mają się odbyć. Jedna rodzina już to zrobiła - bezkosztowo, bo firma Winogradzkiego zadeklarowała się, że zrobią to na własny koszt.

- To była starsza pani, która zamieszkała u swojej córki. Poprosiła o pomoc księdza, który zadzwonił do mnie. Wysłałem swoich pracowników, którzy pomogli jej zapakować cały dobytek i przewieźć do jej nowego miejsca zamieszkania.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Turystyczna Wielkopolska - powiat czarnkowsko-trzcianecki:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!