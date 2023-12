To koniec "Ptasiego Azylu" w Uniwersyteckim Centrum Medycyny UPP. Czy ptaki zostaną bez pomocy?

Jeszcze do końca roku Urząd Miasta Poznania ogłosi konkurs na organizację nowego systemu pomocy zwierzętom.

– Uniwersytet podjął decyzję o zakończeniu działalności ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt, potocznie nazywanego "Ptasim Azylem". Nie oznacza to jednak, że Poznań pozostawi zwierzęta wolno żyjące bez interwencyjnej pomocy. Działalność lokalnych organizacji pożytku publicznego również skupia się wokół tematu leczenia i rehabilitacji zwierząt, celem wypuszczania ich do środowiska. Dlatego to właśnie do nich zostanie skierowany konkurs