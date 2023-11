To na tym meczu Lecha Poznań z Widzewem kibice siedzieli... na murawie. Pamiętne mecze Kolejorza z łodzianami

Dobre statystyki Lecha Poznań przed meczem z Widzewem Łódź

Gospodarzem najbliższego meczu będzie Lech, który do tej pory gościł widzewiaków 34 razy, wygrywając 14 meczów, 13 razy remisował i 7 razy musiał uznać wyższość przeciwników z Łodzi. W tych spotkaniach rozgrywanych w Poznaniu padło łącznie 87 bramek, co zwiastuje emocjonujące widowisko w najbliższej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.

Mimo że pogoda nie będzie zbytnio zachęcająca (ma być słonecznie, ale mroźno), to już teraz uprawnionych do wejścia na Enea Stadion jest ponad 21 tysięcy kibiców. To jest bardzo blisko najwyższego wyniku w XXI wieku. We wrześniu zeszłego roku mecz Lecha z Widzewem przy Bułgarskiej oglądało 23 725 widzów, natomiast w 2007 roku na stary stadion Kolejorza przybyło 23 655 fanów.