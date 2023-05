To najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce! W czołówce są aż trzy wielkopolskie miejscowości. Tu jest najbardziej niebezpiecznie

Portal businessinsider.pl przygotował ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce opracowany na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

- Z ostatnich policyjnych danych wynika, że w 2020 r. doszło do 641 zabójstw. To najwięcej od 2011 r. Wówczas takich przestępstw stwierdzono 662. Od 1999 r. liczba zabójstw w Polsce malała. Z 1048 odnotowanych w 1999 r., spadła do 456 w 2016 r. Od tego momentu znów sukcesywnie rośnie. Maleją natomiast przestępstwa dotyczące ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W 2020 r. odnotowano 366 takich zdarzeń – najmniej od 1999 r. Przestępcy rzadziej sięgają też po niebezpieczne narzędzia. W 2019 r. liczba takich przestępstw wyniosła 199, rok później – 139 -